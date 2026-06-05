Policía Nacional

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Detenido en Arrecife un preso fugado por robar en trasteros

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 20 de mayo en Arrecife a un hombre de 43 años como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en trasteros de edificios residenciales de la capital lanzaroteña.

Durante la investigación, los agentes comprobaron además que el arrestado se encontraba fugado del centro penitenciario en el que cumplía condena. Más información.