Secciones

Es noticia
Visita del Papa a CanariasCaso ValkaSavanéAccidente avioneta TenerifeLoterías en CanariasUD Las PalmasPlaza Alfredo Kraus en Telde
instagramlinkedin
Detenido en Arrecife un preso fugado por robar en trasteros

Detenido en Arrecife un preso fugado por robar en trasteros

Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Detenido en Arrecife un preso fugado por robar en trasteros

Policía Nacional

RRSS WhatsAppCopiar URL

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 20 de mayo en Arrecife a un hombre de 43 años como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en trasteros de edificios residenciales de la capital lanzaroteña.

Durante la investigación, los agentes comprobaron además que el arrestado se encontraba fugado del centro penitenciario en el que cumplía condena. Más información.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents