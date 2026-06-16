Iñaki Abella

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Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa

Un presunto narco ha muerto en un operativo antidroga desarrollado por agentes de la Udyco esta mañana en las inmediaciones del colegio de Corvillón, en Cambados. El hombre, Jonathan S. T., de 31 años, fue evacuado herido de bala al Hospital de O Salnés sobre las 7:30 horas, donde finalmente falleció. El propio centro confirmó el deceso: «El paciente murió poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud», apunta en un comunicado.