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Nuevo golpe al narcotráfico en Canarias con 7.500 kilos de hachís incautados y 25 detenidos

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Policía Nacional/Guardia Civil

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Nuevo golpe al narcotráfico en Canarias con 7.500 kilos de hachís incautados y 25 detenidos

Policía Nacional/Guardia Civil

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Una operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal presuntamente especializada en la introducción, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de hachís entre Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y distintos puntos de la Península.

El balance de la actuación se salda con 25 personas detenidas, la intervención de más de 7.500 kilogramos de hachís y la incautación de dinero en efectivo, armas y diversa documentación relacionada con la actividad investigada. Más información. Más información

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