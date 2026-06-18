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Detenido el agresor machista que se dio a la fuga en Ponte Caldelas (Pontevedra) tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

Detenido el agresor machista que se dio a la fuga en Ponte Caldelas (Pontevedra) tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

Guardia Civil

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Detenido el agresor machista que se dio a la fuga en Ponte Caldelas (Pontevedra) tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

Guardia Civil

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La Guardia Civil ha detenido este jueves al hombre de 43 años que se fugó tras agredir a su expareja y raptar a su bebé en Ponte Caldelas (Pontevedra). Agentes de la Benemérita lo arrestaron a las 08:09 hora de esta mañana en la finca de la vivienda de la mujer. En el operativo participaron cuatro patrullas, dos de paisano y el equipo Pegaso de drones. Más información

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