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Desmantelada una red de tráfico ilegal de animales exóticos entre Sevilla y Gran Canaria
La Guardia Civil ha desarticulado una organización presuntamente dedicada al tráfico ilegal de especies exóticas y a otras actividades relacionadas con delitos contra la fauna y la flora. La actuación, desarrollada en el marco de la operación 'ZMIJA', se ha saldado con la detención de dos personas y la investigación de otras ocho en la provincia de Sevilla. Más información.
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