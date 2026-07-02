Guardia Civil

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La Guardia Civil interviene más de 1.200 prendas deportivas falsificadas vinculadas al Mundial 2026

La Guardia Civil de Vecindario, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF), ha llevado a cabo varias actuaciones contra la venta de productos falsificados que han permitido intervenir un total de 1.269 prendas deportivas relacionadas con selecciones participantes en el Mundial de Fútbol de 2026. Las intervenciones se desarrollaron en los municipios de Ingenio y Telde, donde se detectó la comercialización de equipaciones que reproducían de forma ilícita marcas y distintivos protegidos. Más información. Más información