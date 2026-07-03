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Un coche arde en la carretera del norte de Lanzarote

Un vehículo ardió por completo este miércoles al mediodía en la LZ-1, cerca de Guatiza, en Lanzarote, y las llamas llegaron a propagarse al pasto situado en el margen de la carretera, en el municipio de Teguise.

Los Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa fueron alertados por el CECOES 1-1-2 y se desplazaron hasta esta vía, que conecta Tahíche y Guatiza, en dirección al norte de la isla. Más información.