¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un coche arde en la carretera del norte de Lanzarote
Un vehículo ardió por completo este miércoles al mediodía en la LZ-1, cerca de Guatiza, en Lanzarote, y las llamas llegaron a propagarse al pasto situado en el margen de la carretera, en el municipio de Teguise.
Los Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa fueron alertados por el CECOES 1-1-2 y se desplazaron hasta esta vía, que conecta Tahíche y Guatiza, en dirección al norte de la isla. Más información.