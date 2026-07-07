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Así escaparon los atracadores del asalto del Centro Comercial El Mirador

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Varios encapuchados han asaltado este martes por la noche, una hora antes del cierre, una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria. Los atracadores, con los rostros cubiertos y tapados con capuchas negras, han accedido al establecimiento comercial y con mazas han roto los escaparates. La Policía Nacional busca, al menos, a tres implicados, que han huido en un coche robado. Más información

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