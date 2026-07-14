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Accidente de tráfico con varios vehículos implicados a la altura de la Base Naval, en Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de circulación registrado en la mañana de este martes en la GC-1, en sentido sur, a la altura de la Base Naval, ha afectado al tráfico en la Avenida Marítima, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El siniestro se produjo en el carril derecho de la vía y en él se vieron implicados varios vehículos, según la información facilitada por la Policía Local. Más información. Más información