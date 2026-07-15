Policía Nacional

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Siete detenidos, entre ellos un inspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, por narcotráfico en Gran Canaria

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La Policía Nacional ha desmantelado en Gran Canaria una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en Canarias y ha intervenido más de 300 kilogramos de hachís en el marco de la denominada Operación Tijuana. La investigación, que se ha prolongado durante aproximadamente un año, se ha saldado con siete personas detenidas, entre ellas un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, además del desmantelamiento de la infraestructura que, presuntamente, utilizaba el grupo para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes. Más información. Más información