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¿Qué debe llevar una mochila de emergencias en Canarias?

Documentación personal, medicamentos, dinero en efectivo, una radio a pilas, agua, comida no perecedera y productos para mascotas. Son algunos de los elementos que debe incluir una mochila de emergencias en caso de tener que evacuar una vivienda con rapidez.

Protección Civil del Gobierno de Canarias ha difundido una serie de recomendaciones para que la población sepa cómo preparar este recurso básico de autoprotección. La jefa autonómica de Protección Civil, Montserrat Román, ha explicado en un vídeo publicado en la página web del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 qué debe llevar esta mochila y por qué conviene tenerla lista antes de que se produzca una situación de riesgo. Más información.