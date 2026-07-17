Secciones

Es noticia
Cárcel para seis acusados de narcotráficoTasa de basura LPGCPoli SuárezEl coleccionista de 'El coche fantástico''Simpa' de una turista en Gran CanariaUD Las PalmasAlquiler más barato de CanariasFiestas del Carmen en La Isleta
instagramlinkedin
Retenciones por un accidente múltiple en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria, a la altura de Las Huesas

Retenciones por un accidente múltiple en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria, a la altura de Las Huesas

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Retenciones por un accidente múltiple en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria, a la altura de Las Huesas

La Provincia

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un accidente con cuatro vehículos implicados en la autopista GC-1, en dirección al sur de la isla, ha provocado retenciones en la vía en el mediodía de este viernes, 17 de julio. El choque, por alcance, se ha producido a la altura de Las Huesas, en el municipio de Telde, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. Más información. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents