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Retenciones por un accidente múltiple en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria, a la altura de Las Huesas

Un accidente con cuatro vehículos implicados en la autopista GC-1, en dirección al sur de la isla, ha provocado retenciones en la vía en el mediodía de este viernes, 17 de julio. El choque, por alcance, se ha producido a la altura de Las Huesas, en el municipio de Telde, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. Más información. Más información