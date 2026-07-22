Policía Nacional

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La Policía Nacional interviene 350 kilos de droga en la 'Operación Millo' en Canarias

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de hachís entre las islas Canarias, en una operación desarrollada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas. La actuación se ha saldado con la incautación de 350 kilogramos de hachís, la detención de tres personas y la intervención de varios vehículos y material relacionado con la actividad delictiva. Más información. Más información