La Provincia

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Géiser de aguas fecales en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, en la madrugada del jueves 23 de julio de 2026

La rotura de una tubería de aguas fecales registrada durante la madrugada de este jueves en la calle Tajaraste, en el barrio de Argana Alta, en Arrecife (Lanzarote), obligó a intervenir a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa tras producirse una inundación que afectó a varios inmuebles de la zona.

Según ha informado el Consorcio, que fue alertado del incidente a las 00.55 horas de este jueves, la rotura de la conducción provocó que, debido a la elevada presión, el agua saliera despedida a gran altura. El viento contribuyó a que el agua alcanzara las azoteas de dos edificios próximos, extendiendo la incidencia más allá del punto donde se originó la avería. Más información.