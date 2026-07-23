Secciones

Es noticia
Muerte de Fabiola Mbulito en La LajaEstadio de Gran CanariaCortes y restricciones en Gran CanariaAsalto vivienda TeldePeleas aviones CanariasCondena por la muerte de una enfermeraJefté ya está en la UD Las PalmasGranja de pulpos en el Puerto de Las Palmas
instagramlinkedin
El incendio de Telde, a vista de pájaro

El incendio de Telde, a vista de pájaro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El incendio de Telde, a vista de pájaro

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las llamas se propagaron inicialmente impulsadas por los vientos del noreste dominantes en ese momento. El mayor riesgo radicaba en su eventual salto a los barrancos impulsados por viento de cola, lo que por fortuna no tuvo lugar finalmente, si bien pone de manifiesto el peligro latente cuando se declara un incendio forestal en medianías o cumbres de la isla. La previsión es que las labores de control y extinción por vía terrestre y área se prolonguen al menos durante toda la noche y probablemente deban continuar mañana viernes.  

TEMAS

Tracking Pixel Contents