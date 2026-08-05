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Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial en Salinetas, en Telde

Un incidente registrado este miércoles en la zona de los tanques de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, ha dejado un fallecido y dos heridos graves, según el balance provisional difundido por el Ayuntamiento de Telde. En el lugar continúa desplegado un amplio dispositivo de emergencias. Más información. Más información