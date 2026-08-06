Policía Nacional

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Intervenidas tres granadas de mano y munición en una vivienda en Telde

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la unidad TEDAX-NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, intervinieron tres granadas de mano y diversa munición tras ser localizadas en una vivienda del municipio grancanario de Telde. El material fue retirado por especialistas siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones y será sometido a estudio antes de su posible destrucción. Más información. Más información