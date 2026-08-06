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Intervenidas tres granadas de mano y munición en una vivienda en Telde

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Policía Nacional

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Intervenidas tres granadas de mano y munición en una vivienda en Telde

Policía Nacional

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Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la unidad TEDAX-NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, intervinieron tres granadas de mano y diversa munición tras ser localizadas en una vivienda del municipio grancanario de Telde. El material fue retirado por especialistas siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones y será sometido a estudio antes de su posible destrucción. Más información. Más información

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