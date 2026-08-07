Secciones

Es noticia
Explosión en SalinetasAccidente El SalobreCalor en CanariasPedro Sánchez en CanariasAsesinato Guardia CivilPlanes Fin de Semana Gran CanariaUD Las Palmas
instagramlinkedin
Detenido en Fuerteventura por patronear un pesquero con 20 migrantes

Detenido en Fuerteventura por patronear un pesquero con 20 migrantes

Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Detenido en Fuerteventura por patronear un pesquero con 20 migrantes

Policía Nacional

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a un hombre como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas. Según la investigación policial, el arrestado habría ejercido las funciones de patrón de una embarcación que alcanzó la costa majorera con 20 migrantes a bordo. Más información. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents