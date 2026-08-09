Pablo Ibáñez

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Hallados muertos en su vivienda de Tauste (Zaragoza) con signos de violencia el exsecretario general de Uaga, Javier Sánchez, y su mujer

Consternación absoluta en Tauste (Zaragoza). El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, han sido hallados sin vida este sábado por la noche en el interior de su vivienda. Los cuerpos del matrimonio, de entre 60 y 70 años de edad y natural de la localidad de las Cinco Villas, tenían claros signos de violencia con heridas de arma blanca por lo que la Guardia Civil se ha hecho cargo de una investigación que tiene en vilo a los vecinos de esta localidad. Más información