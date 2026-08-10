Policía Nacional

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Detenido por atracar una peluquería en Telde

Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Telde (Gran Canaria) a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en una peluquería. La actuación fue llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, cuando el individuo accedió al establecimiento portando lo que parecía ser un arma de fuego. Más información. Más información