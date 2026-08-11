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Cae una red que captaba a menores migrantes tuteladas en Gran Canaria y las destinaba a explotación sexual
La Guardia Civil, en el marco de la operación JABANY, ha desarticulado una organización criminal asentada en la isla de Gran Canaria dedicada a la captación de menores extranjeras no acompañadas alojadas en centros de acogida, con la finalidad de facilitar su salida de las islas y trasladarlas posteriormente a territorio peninsular y Francia, donde algunas de ellas habrían sido sometidas a explotación sexual. Más información.
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