Policía Local de La Oliva

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Incendio en el antiguo recinto de ocio Baku en Corralejo, en Fuerteventura

Los equipos de emergencias del municipio de La Oliva, en Fuerteventura, trabajan desde las dos de la madrugada de este miércoles en la extinción de un incendio originado en la zona recreativa de Baku, en la localidad de Corralejo, según ha confirmado la Policía Local.

No hay que lamentar daños personales, pero sí materiales, señala la Policía Local, aunque aún se desconoce el alcance del fuego. Más información. Más información