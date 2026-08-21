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La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, tras una investigación desarrollada la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas. Más información. Más información