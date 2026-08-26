Guardia Civil/Ademal

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Investigado por un supuesto maltrato a una perra en Lanzarote

La Asociación para la Defensa contra el Maltrato Animal Lanzarote (Ademal Lanzarote) ha denunciado un presunto caso de maltrato animal ocurrido el pasado sábado, 22 de agosto, en una finca del municipio de San Bartolomé, en Lanzarote.

En el vídeo difundido por Ademal se observa cómo una perra de nueve meses es introducida en la caja de una camioneta tipo pick up y permanece atada mediante una cadena de reducida longitud. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado los hechos. Más información. Más información