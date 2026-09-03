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Nueve detenidos en Gran Canaria por supuesto 'petaqueo' de combustible
La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Gran Canaria durante una operación dirigida contra el denominado «petaqueo», una actividad relacionada con el transporte y suministro presuntamente ilícito de combustible. En el dispositivo se han intervenido cuatro furgonetas de gran capacidad que, según la investigación, podrían haber sido utilizadas para trasladar grandes cantidades de carburante con destino a embarcaciones. Más información. Más información