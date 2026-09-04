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Graban a dos hombres mientras abandonan una lavadora en plena calle en Arrecife

La colaboración de un vecino ha permitido a la Unidad de Medio Ambiente y Residuos Sólidos de la Policía Local de Arrecife identificar a dos personas relacionadas con el abandono de una lavadora y otros residuos en la vía pública.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Tajaraste (barrio de Argana Alta), donde un ciudadano presenció cómo dos personas dejaban diversos residuos junto a uno de los contenedores instalados en la zona. En lugar de limitarse a informar de lo ocurrido, el vecino decidió grabar la escena y entregar posteriormente las imágenes a los agentes. Más información. Más información