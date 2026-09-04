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La Guardia Civil intercepta 3.360 kilos de cocaína al sur de Gran Canaria
La Guardia Civil ha incautado en el sur de Gran Canaria una narcolancha que transportaba un alijo de cocaína de más de tres toneladas de peso. En total, han sido intervenidos 139 fardos que han arrojado un peso de 3.360 kilos. La operación se ha saldado con la detención de los cinco tripulantes que viajaban a bordo con dos armas largas para su protección.
Con varios motores de gran potencia, la embarcación semirrígida navegaba a unas 70 millas al sur de la isla canaria. Más información. Más información