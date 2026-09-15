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Desmantelada una red de ciberestafadores con delitos en Canarias

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Guardia Civil

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Desmantelada una red de ciberestafadores con delitos en Canarias

Guardia Civil

Las Palmas de Gran Canaria
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La Guardia Civil ha detenido a 29 personas e investiga a otras 57 en varias provincias, entre ellas las de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, como autoras de la comisión de 43 delitos de estafa, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Formaban parte de una red de ciberestafadores que operaban mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes. Más información. Más información

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