El presentador de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, ha protagonizado un divertido momento mientras presentaba la edición nocturna del telediario que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Piqueras, que ya ha vivido otras situaciones tan graciosas como esta en directo, no pudo contener las carcajadas mientras ponía su voz a un vídeo que era, cuanto menos, surrealista.

La noticia en cuestión estaba relacionada con una profunda desinfección de las escaleras mecánicas y pasamanos que estaba realizando un operario dentro del Metro de Bilbao.

Hasta aquí, puede parecer que la escena no tiene nada de graciosa. Sin embargo, todo adquiere otro matiz cuando se produce la emisión de las imágenes, momento en el que Piqueras no puede aguantarse la risa y termina soltando varias carcajadas llegando incluso a no poder terminar de dar la noticia.

En la grabación se puede observar como el trabajador ‘desinfecta’ de espaldas las escaleras mecánicas mientras estas no paran de funcionar y, lo más divertido de todo, siempre desinfectando la misma zona durante toda la grabación.

El vídeo se ha vuelto viral en redes sociales y ha acumulado un millón de visitas en 24 horas.