Canarias sigue sin descanso su lucha contra la Covid-19 en plena quinta ola. El coronavirus se ha apropiado de todos y cada uno de los rincones del mundo y La isla de las tentaciones no iba a ser menos. Lucía Sánchez y Patricia Pérez han dado positivo en coronavirus, según han confirmado ambas en sus respectivos perfiles de Instagram. La pasada semana, las influencers, que fueron las protagonistas de la segunda y la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', pasaron juntas unos días de vacaciones en Gran Canaria.

"Chicos, tengo el coronavirus, así que voy a estar un poco desaparecida de las redes. De momento, tengo fiebre y malestar general pero está todo bien", ha confesado Patricia. Además, ha aclarado cómo se dio cuenta de que había contraído el virus: "He decidido llamar a urgencias, me han hecho la prueba y he dado positivo. Ahora me duele la garganta y la cabeza. Yo no tengo ninguna dosis de la vacuna".

La influencer también relataba que, tal y como se sentía, había decidido llamar a urgencias y que, tras realizarle una PCR, había “dado positivo” y que le empezaba a doler “la garganta y la cabeza”. Además, corroboraba lo que los sanitarios están comentando en cuanto al aumento de contagios, que estos se producen en su mayoría entre quienes todavía no se han vacunado. De hecho, la novia de Lester confirmaba: “Yo no tengo ninguna dosis de la vacuna”.

Por otra parte, Lucía contaba que durante esas primeras horas se sentía físicamente bien tras dar positivo. Una situación que ha ido empeorando con el paso del tiempo hasta el punto de confirmar que se encontraba “malísima” mientras hacía un directo con su compañera y amiga Patricia.

Ambas regresaron a España hace unas semanas tras grabar 'La última tentación', pero se han contagiado de coronavirus durante un viaje a Gran Canaria. Ambas fueron protagonistas en sus respectivas ediciones y han querido volver a vivir la aventura. Patricia ha ido al programa acompañada de Lester, con quién empezó una relación tras salir de 'La isla de las tentaciones' y con quien tuvo que enfrentarse a un duro varapalo: la pérdida del bebé que esperaban.

Por su parte, Lucía ha participado en 'La última tentación' con Isaac Torres tras protagonizar junto a Marina García uno de los tríos amorosos más sonados de ‘La isla de las tentaciones’. Ahora, se verán las caras y tratarán, o no, de resolver sus cuentas pendientes. Mientras tanto, Lucía y Patricia esperan con ansia la emisión del programa mientras están confinadas en sus respectivas casas.