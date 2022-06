Queda una semana para que Rocío Carrasco vuelva a provocar un nuevo cisma mediático gracias a la emisión de la segunda parte de su docu-serie, En el nombre de Rocío.

En esta segunda entrega que busca repetir el éxito sin precedentes que consiguió con Contar la verdad para seguir viva, la hija de 'La más grande' pondrá fin a todas las especulaciones familiares que versan sobre ella y desvelará, después de 25 años en silencio, por qué no tiene relación con su familia televisiva y cuáles son los motivos que le han llevado a distanciarse de una forma tan flagrante de todos ellos sin querer retomar la relación.

Pero lo más esperado de En el nombre de Rocío es que Carrasco responderá, por fin, a las tres preguntas que más dudas han generado en torno a ella y su familia lo que las convierte en las respuestas más esperadas del documental.

"¿Vas a explicar por qué no tienes relación con Ortega Cano?, ¿Vamos a entender por qué ya no tienes relación con Gloria y con tu tío Amador?, ¿Vamos a entender por qué ya no tienes relación con tus hermanos Gloria Camila y José Fernando?", dispara la entrevistadora a Rocío, a lo que ella, muy tranquila responde, "sí, cuando queráis".