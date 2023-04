Eugenia Santana, la grancanaria que fuera Miss España en 1992, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente hospitalizada de forma repentina, la exmodelo ha vuelto a acaparar titulares al relatar su drama personal y los problemas de salud mental que está padeciendo. En una entrevista en el programa Deluxe, Eugenia confesó que no estaba en su mejor momento y que había estado a punto de no acudir al programa. A pesar de ello, afirmó que quería luchar por su hijo de 7 años, que padece diabetes y depende de ella.

El origen de todos los problemas que está viviendo Eugenia ha sido, según ella misma ha revelado, su separación. Una experiencia que describió como "desagradable, dramática y con violencia de género y orden de alejamiento". Tras 22 años con su pareja, Eugenia se dio cuenta de que no lo conocía realmente y que no era el hombre que esperaba. Además, denunció a su ex y vivió situaciones muy delicadas al lado del padre de su hijo.