La semana pasada, 'El Hormiguero' tuvo la visita de Javier Cámara, quien asistió al programa para presentar la segunda temporada de 'Rapa', la serie en la que es protagonista en Movistar +. Durante la entrevista, se experimentaron algunos momentos de tensión con Pablo Motos, especialmente cuando el actor defendió enérgicamente a Ferrol y el presentador interrumpió abruptamente su discurso.

Otro aspecto que captó la atención de los televidentes fue la ausencia de Mónica López, compañera de reparto de Javier Cámara y también protagonista de la serie. Ahora, ella misma ha explicado las razones por las cuales no lo acompañó en el programa.

"Me negué a participar", afirmó en una entrevista en 'La Caravana', de Ràdio Estel. "No deberíamos acudir a 'El Hormiguero'", exclamó. "Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable.. Los representantes del mundo de la cultura no deberíamos visitar 'El Hormiguero'", expresó, refiriéndose a Pablo Motos.