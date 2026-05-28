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Roberto Leal rompe su silencio sobre la polémica de ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra'

Roberto Leal rompe su silencio sobre la polémica de ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra'

Lucía Feijoo Viera

Roberto Leal rompe su silencio sobre la polémica de ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra'

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PI STUDIO

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En el 'thriller' psicológico 'El sótano', Roberto Leal escribe sobre obsesiones, secretos y sobre cómo algo aparentemente sólido puede venirse abajo de repente, y cuando se le pregunta por esa misma fragilidad en televisión, tras la sentencia sobre 'El Rosco', el presentador lo tiene claro: "'Pasapalabra' es mucho más que 'El Rosco'". La frase llega en plena incertidumbre sobre el futuro de la prueba final del programa, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado a Atresmedia dejar de emitir 'El Rosco' en 'Pasapalabra' al considerar que los derechos del mismo pertenecen a la productora MC&F y no a ITV Studios, titular del formato del concurso. Leal evita entrar en el terreno jurídico. "Esta es una pregunta que yo sé que va a llegar y que, como no está en mi mano, no te puedo responder”, asegura, porque, como dice, es la cadena ahora la que tiene "este balón sobre su tejado y serán los que tengan que ver". "Hay una sentencia, eso no se puede obviar. ¿En qué va a acabar? Es lo que no te puedo responder porque ahí están los abogados, están los expertos y está la propia cadena", añade el presentador, que explica que, por ahora, el concurso sigue su curso: "Nosotros hemos grabado esta semana tranquilamente".

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