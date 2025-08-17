A la venta viviendas de obra nueva en Arucas
La promotora VALLE DE LA PAZ pone a la venta su nueva promoción de viviendas.
Promoción residencial en construcción: 20 viviendas con garaje y trastero en calle Alonso Quijano nº9
ED
Si estás buscando viviendas modernas en Arucas, la promotora VALLE DE LA PAZ está construyendo 20 viviendas en la calle Alonso Quijano nº9 (Arucas). Se trata de un inmueble que combina un diseño moderno, cómodo y luminoso, con entrega prevista para el año 2026.
Por qué vivir en Arucas, Gran Canaria
Este nuevo proyecto de edificio residencial, de obra nueva, se sitúa en el centro de Arucas, Gran Canaria. Consta de tres plantas sobre rasante destinadas a viviendas, y una planta bajo rasante para garajes y trasteros, aportando comodidad y funcionalidad.
Un diseño cuidado y sencillo, con precios desde los 195.000 euros.
Distribución de las viviendas
Viviendas luminosas de 2 y 3 dormitorios, distribuidas de la siguiente manera:
- En planta baja se ubican 6 viviendas, todas con terrazas delanteras.
- En primera y segunda planta se disponen 7 viviendas por nivel, todas con balcones.
- Las viviendas de la segunda planta cuentan con solárium en cubierta con acceso privativo: ¡un espacio ideal para disfrutar del aire libre y del buen clima!
Ventajas del proyecto
- Diseño luminoso y con distintas tipologías para adaptarse a diferentes necesidades.
- Garaje, trastero y cuarto tendedero incluidos en el precio.
- Ubicación estratégica en Arucas.
- Entorno tranquilo y residencial.
- Viviendas modernas y confortables.
¿Dónde está ubicado?
La promoción se sitúa en la calle Alonso Quijano nº9, en el municipio de Arucas, a tan solo 12 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria.
Es una localidad con encanto, situada en el norte de la isla. La zona permite disfrutar de la cercanía al casco histórico, acceso a servicios esenciales y un entorno apacible y bien comunicado.
En los alrededores encontrarás polideportivo, supermercados y zonas de ocio.
Alonso Quijano nº9: ¡Arucas, lugar para vivir!
Esta promoción representa una oportunidad para quienes buscan una vivienda en un entorno tranquilo y bien conectado. La entrega de llaves está prevista para septiembre de 2026.
Contacto
Si deseas estrenar hogar en Arucas con la tranquilidad del entorno y la cercanía de los servicios urbanos, o estás interesado en invertir en el sector inmobiliario, visita la promoción y solicita información a través de LA PROMOTORA VALLE DE LA PAZ S.A.
WEB:www.vistahermosaresidencial.com
Email: info@vistahermosaresidenciales.com
