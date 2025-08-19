Venta de casa con terraza en Tafira Alta: oportunidad única por medio millón de euros

El mercado inmobiliario en España se encuentra en un momento de auge, con precios por metro cuadrado que alcanzaron un récord histórico de 2.226 €/m² durante el primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento interanual del 8,1 %. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, esa subida es aún más notable: según datos de Idealista, el precio medio en mayo de 2025 se situó en 2.507 €/m², marcando máximos históricos en la ciudad

Para el distrito de Vegueta, Cono Sur y Tafira, al que pertenece Tafira Alta, el precio medio se sitúa entre 1.402 €/m² en zonas del Cono Sur, mientras que en Vegueta‑Triana alcanza 2.776 €/m². En Tafira Alta concretamente, Engel & Völkers estiman un precio medio cercano a 1.856 €/m², con una ligera caída del 0,51 % intertrimestral en el segundo trimestre de 2025.

La demanda se mantiene fuerte gracias a inversores extranjeros y compradores nacionales, en especial personas de alrededor de 40 años con capacidad adquisitiva media‑alta. En Canarias, el incremento interanual fue del 24,3 % en 2024 y se proyecta un alza del 6 % para 2025 solo en la venta, impulsado por el alto coste del suelo y construcción

Comprar viviendas para reformar sigue siendo una opción estratégica: con una reforma básica en Canarias que cuesta entre 500 y 700 €/m², o hasta 1.200–1.500 €/m² para una renovación integral, muchos inversores suman el coste final a su valoración del inmueble

La propiedad en Tafira Alta

En este contexto, se presenta una casa en esquina de 346 m² construidos, con 5 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, plaza de garaje, trastero y una terraza principal, todo por 500.000 € (aproximadamente 1.445 €/m²). Ubicada en la zona de Tafira Alta, a solo cinco minutos en coche del centro de Las Palmas de Gran Canaria, la propiedad destaca por su estilo inglés y gran valor histórico.

Actualmente, la vivienda está completamente para reformar, lo que permite al comprador diseñar el espacio según su visión personal. La distribución es versátil, ya que tiene accesos independientes para planta alta y baja, facilitando usos como vivienda dividida o proyectos con múltiples destinos (hotel boutique, residencia de estudiantes, centro educativo, guardería, oficinas, etc.).

Potencial de inversión

El precio de 1.445 €/m² está muy por debajo de la media de la zona (1.856 €/m²) y de la ciudad (2.475–2.507 €/m²), lo que representa una oportunidad de inversión especialmente atractiva para aquellos que buscan revalorizar mediante la rehabilitación.

La condición de inmueble protegido no impide su uso, ya que se permiten obras de reconstrucción, conservación, consolidación y restauración, ampliando las posibilidades de proyecto inmobiliario o patrimonial para inversores que buscan exclusividad y ubicación privilegiada.

