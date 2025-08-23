Venta de piso en Playa de Las Canteras por 150.000 euros

El mercado inmobiliario en España vive un momento de gran dinamismo, con un notable incremento en el interés por propiedades en ubicaciones estratégicas, especialmente en zonas costeras. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la Playa de Las Canteras se ha consolidado como uno de los destinos más demandados tanto por residentes como por inversores. La estabilidad del mercado canario, unida al clima privilegiado de la isla, ha generado un aumento en la compra de inmuebles en los últimos años. Según datos recientes, el precio medio de la vivienda en Canarias ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la elevada demanda y la limitada oferta en zonas prime como esta. Comprar un piso en Playa de Las Canteras no solo asegura calidad de vida, sino también una inversión con alta revalorización a medio y largo plazo.

Este piso en venta en la calle Tomás Miller, a escasos metros de la Playa de Las Canteras, se presenta como una de esas oportunidades difíciles de dejar pasar. Con una superficie de 42 m² construidos, este inmueble ha sufrido una bajada de precio, quedando ahora en 150.000 €, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan una vivienda para vivir como para aquellos que desean invertir en alquiler vacacional o de larga duración. La ubicación, considerada una de las más exclusivas de la capital grancanaria, permite disfrutar de todos los servicios al alcance: supermercados, colegios, transporte público, centros comerciales y la incomparable cercanía de una de las mejores playas urbanas del mundo.

La cocina de la vivienda / LP

El piso se distribuye en un espacioso salón-dormitorio, cocina independiente totalmente equipada con zona de lavadero, un baño con plato de ducha y un pequeño vestíbulo en la entrada. Aunque se trata de una vivienda interior, su excelente ventilación y luminosidad están garantizadas gracias a que se encuentra en la última planta del edificio. Cabe destacar que el inmueble se vende amueblado y listo para entrar a vivir, lo que supone una ventaja añadida para quienes buscan una solución habitacional inmediata.

El edificio dispone de ascensor, aunque este llega hasta la penúltima planta, por lo que es necesario subir un tramo de escalera adicional para acceder a la vivienda. Este pequeño detalle no resta atractivo al piso, que destaca por su tranquilidad y por la proximidad a lugares emblemáticos como el Parque Santa Catalina, el Acuario Poema del Mar y el Centro Comercial El Muelle. Además, su ubicación en una de las arterias más cotizadas de Las Palmas permite disfrutar de la amplia oferta gastronómica, cultural y de ocio que caracteriza a la zona.

Uno de los baños del inmueble / LP

Esta propiedad se convierte así en una excelente oportunidad para inversores, ya que la demanda de alquiler en Playa de Las Canteras es muy alta durante todo el año. Su precio competitivo, unido a su ubicación estratégica, asegura una alta rentabilidad. No hay que olvidar que las viviendas próximas a la playa suelen mantener e incluso incrementar su valor con el tiempo, por lo que esta compra representa una inversión segura.