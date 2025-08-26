Venta de casa en Telde: una oportunidad única para inversores en pleno San Gregorio

El mercado de la vivienda en España continúa mostrando signos de dinamismo a pesar del contexto económico incierto. Durante los últimos meses, la compraventa de inmuebles ha mantenido un ritmo constante, especialmente en zonas estratégicas de las Islas Canarias como Telde, donde la demanda de propiedades con potencial de inversión sigue en alza. Según los últimos datos del INE, las operaciones de compra-venta en Canarias han crecido respecto al año anterior, y Telde se ha consolidado como uno de los municipios con mayor proyección. Esto se debe a su ubicación privilegiada en Gran Canaria, su entorno urbano en crecimiento y el atractivo que ofrece a inversores que buscan oportunidades en zonas céntricas.

En este contexto, se presenta una oportunidad inigualable: la venta de una casa adosada en el barrio de San Gregorio, el corazón comercial de Telde. Este inmueble, catalogado dentro del patrimonio arquitectónico, ofrece a inversores la posibilidad de rehabilitar y transformar un espacio con gran historia en un proyecto de alta rentabilidad. La vivienda, situada en una calle peatonal muy transitada, garantiza una visibilidad excepcional, perfecta para negocios o para una rehabilitación con fines residenciales.

Interior del inmueble / LP

El inmueble cuenta con 252 m² construidos y se encuentra dentro de una parcela de 358 m². La edificación principal, de unos 65 m², se complementa con otras construcciones adicionales de aproximadamente 60 m² cada una, todas organizadas alrededor de un amplio patio central que aporta luz y ventilación natural. Este diseño tradicional canario le otorga un gran valor arquitectónico y abre múltiples posibilidades de redistribución y aprovechamiento del espacio.

Uno de los aspectos más atractivos de esta propiedad es su ubicación. San Gregorio es el núcleo comercial por excelencia de Telde, un barrio lleno de vida, rodeado de comercios, restaurantes, locales de ocio y todos los servicios necesarios. La casa se sitúa en una calle peatonal que incrementa su atractivo para negocios que requieran afluencia de público o para proyectos turísticos. Además, el municipio cuenta con excelentes conexiones por carretera y está a pocos minutos del aeropuerto de Gran Canaria, lo que añade un valor añadido a cualquier proyecto de inversión.

Inmediaciones del inmueble / LP

El precio de venta de esta casa es de 368.725 €, lo que supone una media de 1.463 €/m², una cifra competitiva teniendo en cuenta la ubicación y el potencial del inmueble. Al estar catalogada como patrimonio arquitectónico, es posible acometer su rehabilitación, siempre respetando los elementos protegidos, lo que abre la puerta a la creación de espacios únicos y con identidad. Este tipo de propiedades son cada vez más demandadas por el auge del turismo cultural y por la tendencia de revitalizar cascos históricos.

Para los inversores, esta es una oportunidad que difícilmente se repetirá. Las viviendas con estas características en el centro de Telde no son habituales en el mercado, y su compra puede suponer una revalorización significativa a medio plazo. Además, la posibilidad de destinar el inmueble a uso comercial, residencial o mixto amplía aún más las opciones de rentabilidad.

En definitiva, esta casa en San Gregorio es mucho más que una vivienda: es un proyecto con historia y futuro. Si estás buscando una inversión sólida en el mercado inmobiliario de Canarias, esta propiedad reúne todos los requisitos para convertirse en tu próximo gran acierto.

No dejes pasar esta oportunidad de 86.490 euros y, si te gusta el piso, pide más información o una cita para verlo a través de este formulario de tucasa.com.