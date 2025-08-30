Venta de casa terrera en Ingenio por 155.000 euros: una oportunidad única en el casco histórico

El mercado de la vivienda en España continúa mostrando un alto interés por las propiedades con encanto histórico y potencial de reforma, especialmente en zonas tradicionales como Ingenio, en Gran Canaria. La compra de casas terreras en áreas emblemáticas se ha convertido en una tendencia en auge, ya que permiten a los compradores personalizar la vivienda a su gusto y mantener el carácter canario tan valorado en la región. En este contexto, surge una nueva oportunidad de adquirir una casa terrera en el casco histórico de Ingenio, ideal tanto para inversión como para residencia habitual.

Esta propiedad, ubicada en la zona de La Palmita, se ofrece a un precio de 155.000 € y destaca por sus 200 m² construidos, distribuidos en tres habitaciones, dos baños, cocina independiente, salón y un amplio patio cubierto que conecta con la azotea transitable. Su ubicación en el corazón de Ingenio le otorga un gran valor, ya que se encuentra en un entorno tranquilo, cargado de historia y rodeado de servicios básicos.

Salón del inmueble / LP

Uno de los mayores atractivos de esta vivienda es su doble acceso independiente, una característica poco habitual que ofrece una gran versatilidad a los futuros propietarios. Gracias a esta distribución, es posible adaptar el espacio para la construcción de una segunda vivienda, ideal para generar ingresos extra mediante alquiler o para acoger a familias numerosas. Además, cuenta con dos frontis, lo que proporciona una mayor presencia y una excelente entrada de luz natural.

El patio principal, decorado con flores, aporta un toque acogedor y tradicional que refleja el estilo arquitectónico canario. Este tipo de detalles son altamente valorados por los compradores que buscan una vivienda con carácter propio en el mercado inmobiliario de las Islas Canarias.

Inmediaciones del inmueble / LP

La casa, que requiere reforma, representa una excelente oportunidad para aquellos que deseen diseñar su hogar a medida o invertir en un proyecto de renovación. El casco histórico de Ingenio es una zona muy demandada, por lo que el potencial de revalorización es alto. La combinación de un precio competitivo, la amplitud de la vivienda y su excelente ubicación hacen de esta propiedad una inversión muy interesante.

Además, la zona de La Palmita cuenta con todos los servicios esenciales cercanos: colegios, supermercados, farmacias y buenas conexiones con el resto de la isla. Su ambiente tranquilo y su cercanía a espacios culturales y patrimoniales lo convierten en un lugar ideal para quienes valoran la historia y la calidad de vida.

En definitiva, esta casa terrera en Ingenio es una oportunidad perfecta para quienes buscan una vivienda con identidad, espacio y posibilidades de personalización. No solo se trata de adquirir una propiedad, sino de invertir en un proyecto de vida en un entorno único.

