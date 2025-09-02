Oportunidad inmobiliaria en Gran Canaria: piso luminoso, ubicación céntrica por 128.000 euros

Al explorar las mejores oportunidades de inversión en el paisaje insular español, nos encontramos con dos ofertas de viviendas que destacan por su ubicación estratégica y potencial de crecimiento. A continuación, detallamos las características y ventajas de cada inmueble, que sin duda captarán la atención de aquellos interesados en encontrar su próximo hogar o inversión.

Piso luminoso en Schamann, Las Palmas de Gran Canaria por 128.000 euros

Vivienda en Las Palmas / Tucasa.com

Ubicado en la vibrante zona de Schamann dentro del Distrito Ciudad Alta en Las Palmas de Gran Canaria, este piso representa una oportunidad emblemática para aquellos en busca de comodidad y practicidad. La vivienda dispone de 80 m2 inteligentemente distribuidos en tres habitaciones, lo cual permite un pleno aprovechamiento del espacio. Con un diseño que maximiza la funcionalidad, cuenta además con un amplio salón independiente que ofrece un refugio de tranquilidad en medio de la ciudad.

El edificio, adornado con ascensor, facilita la accesibilidad a todos sus residentes. La ventaja más prominente de esta propiedad, aparte de su vasta extensión, es su excelente ubicación. Rodeada de una amplia variedad de servicios, su integración con el distrito de Schamann garantiza una conectividad inigualable a través del transporte público y principales vías de comunicación, haciendo que todo esté al alcance de la mano.

Esta propiedad representa una atractiva opción no solo por su competitivo precio, sino también por la flexibilidad financiera que ofrece al ser un activo bancario. Existe la posibilidad de financiar hasta el 100%, lo que hace que la adquisición sea aún más accesible para los futuros propietarios.

Apartamento con piscina en Corralejo, Fuerteventura por 141.000 euros

Apartamento en Corralejo, Fuerteventura / Tucasa.com

La segunda joya inmobiliaria que presentamos es un encantador apartamento situado en Corralejo, en la idílica isla de Fuerteventura. Este apartamento forma parte del prestigioso complejo Oasis Dunas. Con un diseño luminoso, consta de un dormitorio equipado con armario empotrado, salón-comedor bien iluminado y cocina abierta que invita a la convivencia familiar, además de una terraza ideal para disfrutar del clima templado de las Canarias.

Entre sus destacadas características, el complejo proporciona acceso a una gran piscina comunitaria y canchas de tenis, permitiendo a sus residentes un estilo de vida activo y recreativo sin salir de su residencia. La ubicación es privilegiada, a solo unos minutos de la playa y de las célebres dunas de Corralejo, lo que garantiza un entorno de ensueño para los amantes del mar y la naturaleza.

Estratégicamente situado cerca de servicios esenciales, este apartamento facilita el acceso a una vida llena de comodidades, con supermercados, centros de salud y colegios a corta distancia. La proximidad a la avenida marítima convierte cada paseo en un deleite visual con vistas panorámicas de las islas de Lobos y Lanzarote. Esta oferta no solo es una puerta al placer de vivir frente al mar, sino una valiosa oportunidad de inversión en una de las zonas más dinámicas de Fuerteventura.

Ambas propiedades, ubicadas en regiones muy codiciadas de las Islas Canarias, ofrecen tanto encanto y confort como pragmatismo para vivir o invertir. En definitiva, representan oportunidades únicas adaptadas a diversas necesidades y preferencias. El equilibrio perfecto entre precio, localización y amenidades hace que estas ofertas resalten en el panorama inmobiliario actual.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.