Chollazo en Gran Canaria: piso rebajado en 18.000 € y a pasos de la playa

Las oportunidades inmobiliarias aparecen cada día, comprar un inmueble no se trata solo del precio, sino también de su ubicación, comodidad y potencial de inversión. Este piso, situado a pocos minutos de la playa, ofrece la posibilidad de disfrutar del mar y del agradable clima canario, sin renunciar a la cercanía de supermercados, colegios y transporte público. Además, la zona combina la tranquilidad de un entorno residencial con una excelente conexión hacia el resto de la isla.

Piso en Las Palmas G. Canaria por 170.000 euros

Piso en Las Palmas G. Canaria / Tucasa.com

El piso consta de dos amplias habitaciones, óptimamente distribuidas y equipadas con armarios empotrados que optimizan el espacio y brindan un orden excepcional. Los dos baños completos, uno de ellos en suite, ofrecen un nivel añadido de comodidad y privacidad, siendo un verdadero oasis personal dentro de la vivienda.

La cocina abierta, de estilo americano, se fusiona con el salón para formar un espacio versátil donde la familiaridad y la modernidad se abrazan. Este diseño no solo amplía visualmente el espacio, sino que también fomenta interacciones amenas durante las comidas y reuniones, convirtiéndose en el epicentro de la vida social y familiar diaria.

Situado en una zona excelentemente comunicada, tiene la ventaja de contar con proximidad a servicios esenciales como supermercados, colegios y transporte público, elementos que son cruciales para una vida cotidiana sin contratiempos. Además, la cercanía a la playa ofrece un plus inigualable, haciendo de este inmueble un lugar perfecto para disfrutar de la vida costera.

Equipado con aire acondicionado, la comodidad térmica está garantizada durante todo el año, independientemente del clima exterior. Los acabados de suelo de gres no solo proporcionan un toque estético moderno, sino que también aseguran durabilidad y fácil mantenimiento. El inmueble viene amueblado, facilitando una transición sin complicaciones para quienes deseen instalarse rápidamente.

El hecho de que provenga de una entidad financiera añade una capa adicional de tranquilidad al proceso de adquisición, dado que se asumen transacciones claras y seguras. Orientado al sur, el piso promete una exposición solar óptima durante el día, creando ambientes luminosos y agradables.

No pierda la oportunidad de asegurar esta joya en una de las localizaciones más privilegiadas de Las Palmas de Gran Canaria.

En resumen, esta propiedad no solo representa un hogar cómodo y moderno, sino también una inversión segura en una zona con demanda constante, perfecta para quienes buscan calidad de vida cerca del mar y al mismo tiempo una oportunidad inmobiliaria con gran potencial de revalorización

