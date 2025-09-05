Errores habituales al alquilar una vivienda pueden salir muy caros: claves legales y consejos para los propietarios

El alquiler de vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones en Canarias y el resto de España en los últimos años. Acceder a un piso de alquiler a precios razonables es, para muchas personas, un desafío creciente debido a varios factores claves.

Entre las causas más señaladas se encuentra la limitada oferta de vivienda en alquiler, la escasez de parque público disponible y, especialmente, el elevado precio de los arrendamientos. Estas circunstancias generan un escenario en el que la demanda supera con creces a la oferta, dificultando el acceso a un hogar para quienes optan por el arrendamiento en vez de la compra y la consiguiente firma de una hipoteca de larga duración.

A pesar de este contexto, todavía muchas personas apuestan por alquilar, ya sea por flexibilidad, movilidad laboral o para evitar el endeudamiento a largo plazo.

Principales derechos del arrendador de una vivienda

Mucho se habla de los derechos y las obligaciones de los inquilinos, pero los arrendadores o propietarios de viviendas también tienen los suyos. Frente a estas dificultades, quienes poseen una propiedad y deciden alquilarla cuentan con una serie de derechos reconocidos legalmente. Respetar y conocer estas prerrogativas es fundamental para el buen funcionamiento de la relación contractual y para proteger los intereses del propietario.

1. Derecho a cobrar la renta

El derecho más esencial del arrendador es recibir puntualmente el pago de la renta pactada en el contrato, en la forma y plazos establecidos.

2. Solicitar una fianza

El propietario puede exigir una fianza —habitualmente, equivalente a un mes de alquiler— como garantía del cumplimiento de las obligaciones del inquilino, así como para cubrir posibles desperfectos en la vivienda.

3. Recuperar la vivienda en buen estado

Finalizado el contrato, corresponde al arrendador recuperar la vivienda en el mismo estado en que la entregó, con la excepción del lógico desgaste por el uso.

4. Rescindir el contrato por incumplimiento

El propietario está facultado para rescindir el contrato y solicitar el desalojo del inquilino en caso de impago u otros incumplimientos graves de las condiciones acordadas.

5. Actualizar la renta

Es posible actualizar la renta conforme a lo pactado en el contrato. Generalmente, se utiliza el Índice de Precios al Consumo (IPC), reflejando la subida de precios anual.

6. Recuperar la vivienda por necesidad

En determinados supuestos contemplados en el contrato, el arrendador puede recuperar el inmueble para uso propio o de familiares cercanos.

7. Venta de la vivienda manteniendo derechos del inquilino

Al vender la vivienda, el propietario debe respetar el derecho de tanteo y retracto del inquilino, informándole previamente de la intención de venta para que este pueda ejercer sus derechos conforme a la normativa vigente.

Precauciones clave antes de alquilar tu vivienda

El alquiler de una vivienda puede aportar ingresos, pero también implica riesgos si no se toman precauciones básicas. Según advierte la creadora de contenido canaria en TikTok Crisprudentia, algunos errores frecuentes pueden acabar costando mucho dinero a los propietarios.

1. No firmar un contrato, un gran riesgo

El primer error más grave es no formalizar un contrato de arrendamiento. Sin este documento, reclamar impagos o exigir la reparación de daños es prácticamente imposible y la seguridad jurídica se reduce a cero. El contrato es la base legal que protege tanto al propietario como al inquilino, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

2. Insuficientes garantías financieras

Solicitar solo un mes de fianza puede resultar insuficiente. La legislación permite solicitar garantías adicionales, como una fianza extra de hasta dos meses, incluir avalistas o exigir un aval bancario, lo que ofrece más protección ante posibles impagos. En situaciones complicadas, estas garantías permiten reclamar a terceros responsables.

3. No realizar inventario detallado

Otro error común es no hacer un inventario firmado y con fotografías antes de la entrega de llaves. Sin un inventario claro, será muy difícil reclamar por daños cuando finalice el contrato.

En resumen, formalizar el alquiler con contrato, garantías suficientes e inventario detallado es fundamental para evitar disgustos y proteger la inversión.