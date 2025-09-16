Fantástico piso en Las Palmas con vistas panorámicas al mar, oportunidad única para vivir o invertir

Las Palmas de Gran Canaria ofrece una diversidad arquitectónica que se materializa en viviendas para todos los gustos y necesidades. Presentamos dos opciones que destacan por su ubicación privilegiada, funcionalidad y diseño estudiado al detalle. Desde espectaculares vistas al mar hasta ambientes reformados con criterios estéticos modernos, cada inmueble promete satisfacer las expectativas más exigentes del mercado inmobiliario actual.

Piso con vistas al mar en Arenales, Las Palmas G. Canaria por 599.000 euros

Salón piso en Arenales, Las Palmas de G. Canaria / Tucasa.com

Ubicada en la décima planta de un majestuoso edificio en la Avenida Marítima, esta vivienda ofrece la oportunidad de vivir frente al mar, con panorámicas de la ciudad y el océano que sencillamente son invaluables. Su orientación permite que la luz natural inunde las estancias a lo largo del día, creando un ambiente que evoca amplitud y confort.

El inmueble dispone de una distribución cuidadosamente planificada: un recibidor da acceso a un espacio de vida ideal, compuesto por cuatro dormitorios, tres de los cuales son dobles y cuentan con armarios empotrados. La cocina, totalmente amueblada y con solana, ofrece un espacio funcional para el día a día. Además, tiene dos baños completos, añadiendo comodidad a la experiencia residencial.

El edificio cuenta con dos ascensores con acceso directo a la planta, lo que añade un toque de exclusividad. Adicionalmente, la propiedad incluye un trastero para almacenamiento extra y dos plazas de garaje, un invaluable valor añadido en una zona tan céntrica y codiciada.

Estupendo piso en Distrito Ciudad Alta, Las Palmas G. Canaria por 149.700 euros

Piso en Distrito Ciudad Alta, Las Palmas de G. Canaria / Tucasa.com

En la zona de Escaleritas, Distrito Ciudad Alta, se encuentra este acogedor piso que ha sido completamente reformado para ofrecer un hogar moderno y funcional. La reforma no solo es estética, sino que incluye materiales de alta calidad, como el aluminio en ventanas y persianas, así como mobiliario nuevo que añade un toque contemporáneo.

Este inmueble de esquina está situado en una tercera planta, ofreciendo dos habitaciones, un salón, un baño y una cocina-comedor cuidadosamente diseñada. La cocina integra elegantemente los electrodomésticos, como lavadora, secadora y frigorífico con congelador, logrando una estética minimalista sin sacrificar funcionalidades. Las vistas hacia la parte baja de la ciudad, que incluyen el mar, añaden un valor especial, y el acceso a una azotea transitable es un atractivo extra.

Con solamente 12 € de gastos de comunidad mensuales, esta es una opción accesible y atractiva para quien desee un hogar acogedor en una ubicación estratégica.

Ambas propiedades representan oportunidades excepcionales para quienes buscan un hogar en Las Palmas de Gran Canaria. Con características únicas y ubicaciones estratégicas, estas viviendas prometen no solo ser un espacio vital, sino también una excelente inversión en el ámbito inmobiliario. No deje pasar la oportunidad de descubrir más sobre estas exclusivas ofertas.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.