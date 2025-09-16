Piso en Las Palmas de Gran Canaria por 75.000 euros: tiene 3 dormitorios

El mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria sigue mostrando un alto dinamismo en 2025, con una gran demanda de viviendas tanto para uso residencial como para inversión. En barrios consolidados como Urbanización El Lasso, ubicados en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, se están detectando importantes oportunidades de compra gracias a sus precios competitivos, su excelente comunicación con el centro de la ciudad y su entorno tranquilo.

El piso que presentamos hoy se encuentra en la Urbanización El Lasso 9, una de las zonas mejor conectadas del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. La propiedad, situada en primera planta, cuenta con 79 m² construidos, tres dormitorios, un baño, salón y cocina con solana. Se trata de un inmueble muy luminoso, ya que tanto el salón como los dormitorios son exteriores, lo que garantiza una entrada de luz natural durante todo el día.

El edificio donde se ubica el piso es muy tranquilo y está bien mantenido. Aunque no dispone de ascensor, al estar en primera planta ofrece fácil acceso. La zona es conocida por su facilidad de aparcamiento y por contar con paradas de guagua muy cercanas, lo que permite una conexión fluida con el resto de la ciudad.

Un aspecto especialmente atractivo de esta vivienda es que actualmente se encuentra alquilada, lo que representa una oportunidad de inversión inmediata. Los compradores interesados podrán percibir rentas desde el primer día, en un mercado donde la demanda de alquiler sigue siendo muy alta. Además, el piso está para entrar a vivir, lo que minimiza los gastos iniciales en reformas.

Dormitorio de la vivienda / Tucasa.com

El precio de venta es de 75.000 €, lo que supone un coste de 949 €/m², una cifra muy competitiva en comparación con otras zonas de Las Palmas de Gran Canaria. Este tipo de viviendas de tres dormitorios, con buena luminosidad y en ubicaciones con todos los servicios, son cada vez más demandadas por familias y pequeños inversores.

La urbanización El Lasso se caracteriza por ser un entorno residencial seguro y bien comunicado, con supermercados, colegios y servicios básicos a pocos minutos. Además, su cercanía al centro de la ciudad lo convierte en un lugar muy atractivo para vivir o para alquilar.

Si está buscando una oportunidad inmobiliaria en Las Palmas de Gran Canaria, este piso de tres dormitorios en Urbanización El Lasso es una de las opciones más interesantes actualmente en el mercado, tanto para quienes desean una vivienda propia como para aquellos que buscan rentabilidad inmediata.