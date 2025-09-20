Oportunidad de mercado en Las Palmas de Gran Canaria: un piso con 3 dormitorios por solo 78.300 euros
Esta vivienda de 77 m² en la calle Ruperto Chapí es ideal para familias y se encuentra en proceso de subasta al alza
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria continúa ofreciendo oportunidades muy atractivas en 2025, especialmente en zonas consolidadas como Ciudad Alta, donde la combinación de servicios, buena comunicación y precios competitivos está atrayendo tanto a compradores de vivienda habitual como a pequeños inversores.
El piso que se encuentra actualmente en venta está situado en la calle Ruperto Chapí, una ubicación céntrica y bien comunicada dentro del distrito de Ciudad Alta. La vivienda, con 77 m² construidos, dispone de tres dormitorios y un baño completo, ofreciendo un espacio amplio y funcional para familias o parejas que busquen una vivienda lista para personalizar.
Construido en 1971, el inmueble ha sido cuidado con esmero y mantiene un ambiente cálido y acogedor. Su distribución favorece la entrada de luz natural, lo que aporta mayor confort en las estancias principales. Al tratarse de un piso con buena base estructural y un precio competitivo, es ideal para quienes desean realizar pequeñas mejoras y adaptarlo a su estilo personal.
¿Buscas casa en Las Palmas de Gran Canaria?
El inmueble está actualmente en subasta al alza hasta el 29 de julio, lo que abre una ventana de oportunidad para los interesados en adquirir una vivienda en una de las zonas más demandadas de Las Palmas de Gran Canaria. El precio de salida es de 78.300 €, lo que supone un coste de 1.017 €/m², una cifra inferior a la media de la capital canaria, especialmente teniendo en cuenta su ubicación y características.
Ciudad Alta es un distrito que destaca por su excelente conectividad y su amplia oferta de servicios: colegios, supermercados, instalaciones deportivas y zonas verdes. Estas características lo convierten en una de las áreas más buscadas por familias en Las Palmas de Gran Canaria, así como por inversores que buscan propiedades con buena rentabilidad en el mercado de alquiler.
Es importante recordar que el precio de venta no incluye los impuestos generados por la compra, ni los gastos de notaría, gestoría o registro. Asimismo, la información del anuncio es meramente orientativa y podría estar sujeta a modificaciones.
Si está buscando una vivienda amplia y bien ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, este piso es una oportunidad que no debería dejar pasar. Su precio atractivo y la posibilidad de personalizarlo lo convierten en una de las opciones más competitivas actualmente en el distrito de Ciudad Alta.
