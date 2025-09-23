Casa de campo con terreno en La Lechucilla por 70.000 euros

El mercado inmobiliario en Gran Canaria continúa ofreciendo oportunidades únicas para quienes buscan vivienda en entornos rurales. Localidades como La Lechucilla, en el municipio de Vega de San Mateo, se han convertido en una opción muy atractiva para quienes valoran el contacto con la naturaleza, la tranquilidad y la posibilidad de disponer de amplias parcelas de terreno a precios competitivos.

La propiedad que se presenta en venta se encuentra en pleno corazón de La Lechucilla e incluye una vivienda de 63 m² construidos y más de 14.200 m² de terreno rústico, repartidos en varias parcelas. La casa está compuesta por dos cuerpos: el primero, más moderno, cuenta con tejado a dos aguas, baño con plato de ducha, ventana de ventilación y cocina con mobiliario de mampostería. El segundo cuerpo, más antiguo, dispone de dos amplias estancias a reformar que pueden adaptarse como dormitorios o salón.

Baño de la vivienda / LP

Las construcciones ocupan 63 m² de los 165 m² de la parcela principal, quedando el resto como jardín o terraza de unos 100 m², un espacio con gran potencial para acondicionar como zona de ocio. Aunque la vivienda requiere reformas, ofrece un proyecto ideal para quienes deseen disfrutar de una casa de campo ya sea como vivienda vacacional, de fines de semana o incluso como residencia habitual.

Además de la vivienda, la venta incluye nueve parcelas rústicas de distintos tamaños, con suelos destinados a riego, frutales y secano. En conjunto suman 14.204 m², con zonas de barranco y bancales con árboles como castaños. Las parcelas se ubican en su mayoría en suelo rústico de protección agraria (S.R.P.A.) y de protección paisajística (S.R.P.P.), por lo que no es posible ampliar construcciones.

Jardín del establecimiento / LP

Un elemento clave de esta propiedad es que se vende con 3 horas y 6 minutos de agua de distintos regantes, un recurso esencial para el mantenimiento agrícola. El acceso a la vivienda se realiza por carretera hasta un punto cercano y posteriormente un pequeño camino vecinal de 50 metros a pie o en moto, seguido de 5 metros de sendero de tierra.

El precio de venta del conjunto es de 70.000 €, lo que supone 1.111 €/m² por la vivienda y apenas 5 €/m² por el terreno rústico. Es importante destacar que la casa no está registrada, por lo que no es hipotecable y la venta se plantea solo al contado. Asimismo, el suministro eléctrico no está dado de alta, aunque el cableado público pasa cerca de la finca.

Se trata de una oportunidad ideal para amantes de la naturaleza o para quienes deseen invertir en un espacio agrícola en el interior de Gran Canaria. La combinación de vivienda, terreno rústico y derechos de agua es muy poco común en el mercado actual.

Si está buscando una casa de campo con amplios terrenos en Gran Canaria, esta finca en La Lechucilla (Vega de San Mateo) es una de las mejores opciones por su precio y potencial.