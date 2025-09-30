Oportunidad en Arucas: acogedor piso de dos habitaciones en pleno casco histórico por 155.000 euros

En un contexto nacional marcado por la crisis de la vivienda, con protestas en más de 40 ciudades españolas y un aumento del precio medio de la vivienda del 8,4 % en 2024, Valleseco se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan tranquilidad y precios más accesibles.

Este municipio del norte de Gran Canaria, conocido por su exuberante vegetación y su clima húmedo, ofrece un mercado inmobiliario con precios medios por metro cuadrado significativamente inferiores a los de otras zonas de la isla. En abril de 2025, el precio medio de venta en Valleseco se situó en 1.135 €/m², un 6,2 % menos que en el mismo mes del año anterior.

Esta tendencia a la baja contrasta con el encarecimiento generalizado en otras áreas de Canarias, donde el precio medio alcanzó los 2.029 €/m² a finales de 2024. Además, el precio medio de las casas en Valleseco es de 254.525 €, con un rango que va desde los 93.073 € hasta los 759.776 €, lo que indica una amplia variedad de opciones para diferentes presupuestos.

Esta situación convierte a Valleseco en un lugar ideal para quienes buscan una vivienda en un entorno natural, alejado del bullicio turístico y con precios más asequibles.

La casa terrera independiente en venta por 165.000 € es una oportunidad única en el mercado actual. Con una superficie construida de 92 m² y un terreno de 419 m², esta vivienda ha sido completamente reformada y está lista para entrar a vivir.

La propiedad cuenta con tres dormitorios amplios, un baño, cocina y hall abiertos que brindan una sensación de amplitud y luminosidad, y una chimenea en la entrada que añade un toque cálido y acogedor. La terraza orientada al norte, es ideal para relajarse al aire libre durante todo el año.

Además, dispone de un garaje con capacidad para dos coches y un trastero, ofreciendo espacio adicional para almacenamiento. El terreno permite cultivar verduras y frutas, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes buscan un estilo de vida autosuficiente y en contacto con la naturaleza.

La ubicación de la casa es otro de sus puntos fuertes, ya que se encuentra cerca de supermercados, colegios y gimnasio, garantizando comodidad en el día a día.

Una inversión con vistas al futuro

Adquirir esta propiedad en Valleseco no solo significa disfrutar de una vivienda en un entorno privilegiado, sino también realizar una inversión con potencial de revalorización. Aunque los precios han experimentado una ligera bajada en el último año, la tendencia a largo plazo en Canarias muestra un incremento sostenido en el valor de las propiedades, impulsado por la demanda tanto nacional como extranjera.

Además, el interés creciente por las zonas rurales y menos densamente pobladas, como Valleseco, sugiere que este tipo de propiedades podrían ganar atractivo en el futuro.

No dejes pasar esta oportunidad de 86.490 euros y, si te gusta el piso, pide más información o una cita para verlo a través de este formulario de tucasa.com.