La oportunidad que estabas esperando en Las Palmas: piso con vestidor por 107.000 euros

En el dinámico mundo de la compra y venta inmobiliaria en Las Palmas, descubrir la oferta perfecta puede ser un desafío. Hoy, te presentamos dos propiedades excepcionales que destacan no solo por sus características únicas, sino también por las ventajas que ofrecen a futuros propietarios.

Encantador apartamento en Los Giles, Las Palmas de Gran Canaria por 107.000 euros

Piso en San Lorenzo, Las Palmas G. Canarias / Tucasa.com

Situado en el acogedor barrio de Los Giles, en la vibrante isla de Gran Canaria, se encuentra un exquisito piso dúplex que promete convertirse en el refugio ideal para quienes valoran un hogar acogedor y funcional. Con su ubicación en la calle Rosa de Jerico, acceder a todos los servicios básicos nunca fue tan sencillo.

Este apartamento es, sin duda, una joya en el mercado que representa una opción sumamente atractiva tanto para personas solas como para parejas en busca de su primer hogar. La planta baja alberga un salón/comedor bañados por la luz natural, una cocina equipada que hará de cada preparación culinaria una tarea placentera, además de un baño completo con una práctica zona de lavandería.

Subiendo a la planta superior, un dormitorio doble te espera, brindando no solo descanso sino también un sueño reparador, complementado por un elegante vestidor que combina confort y estilo a la perfección. Esta propiedad se presenta lista para entrar a vivir, evitando así complicaciones innecesarias.

Visita la oferta y observa las maravillosas imágenes que capturan la esencia de este encantador hogar en el enlace de venta de piso en Tamaraceite-San Lorenzo-Casa Ayala, Las Palmas G. Canaria o rellena el formulario:

Fabuloso ático dúplex con garaje, trastero y vistas al mar en Puerto del Rosario, Fuerteventura por 205.000 euros

Ático con terraza en Puerto del Rosario, Centro, Fuerteventura / Tucasa.com

La isla de Fuerteventura no solo es conocida por sus playas paradisíacas, sino también por su creciente oferta inmobiliaria. En esta ocasión, te presentamos un ático dúplex en Puerto del Rosario que promete no solo satisfacer, sino superar tus expectativas.

Con 115 m² construidos, este ático, dotado de un suelo de tarima que añade un toque de elegancia a cada rincón, acoge espacios notablemente luminosos gracias a sus grandes ventanales. La cocina, equipada con mobiliario y electrodomésticos a estrenar, promete ser un lujo para el día a día. Acompañando esta magnífica oferta, dos baños completos, uno con bañera y otro con ducha, facilitan la vida diaria, complementándose con un anexo que alberga un cuarto de lavado, optimizando así cada metro cuadrado del hogar.

En la planta superior, un espacio diáfano conduce a una terraza privada desde donde disfrutarás de vistas al mar, convirtiéndose en un escenario perfecto para momentos de tranquilidad y reflexión. Además, el precio incluye una valiosa plaza de garaje y un trastero, ofreciendo soluciones de almacenamiento prácticas y seguras.

No dejes pasar la oportunidad de venta de ático con terraza en Puerto del Rosario, Centro y deja tus datos en el siguiente cuestionario:

En conclusión, tanto si buscas un acogedor mini-apartamento como un espacioso ático dúplex, estas ofertas representan oportunidades únicas. Cada uno se distingue no solo por su excepcional ubicación, sino también por sus características que brindan comodidad y calidad de vida. Te invitamos a que explores estas opciones y descubras la que mejor se adapta a tus necesidades.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.