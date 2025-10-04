Piso en venta en Guanarteme: vive a un minuto de la playa de Las Canteras

El mercado inmobiliario en España atraviesa un momento de gran dinamismo, especialmente en las zonas costeras y en los barrios más demandados de las grandes ciudades. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la demanda sigue siendo muy elevada gracias a su clima, su estilo de vida y su amplia oferta de servicios. Barrios como Guanarteme se han consolidado como una de las zonas más deseadas para vivir o invertir, debido a su cercanía a la playa de Las Canteras y su excelente conexión con el resto de la ciudad. La tendencia general indica que la compra de vivienda en Canarias se mantiene fuerte, con un aumento de interesados tanto nacionales como internacionales que buscan propiedades bien ubicadas. Además, los precios en zonas premium como esta continúan mostrando estabilidad y, en algunos casos, incrementos, lo que refuerza el atractivo para quienes buscan una vivienda con potencial de revalorización.

En este contexto se presenta la oportunidad de adquirir un piso en Guanarteme por 274.700 €, una opción que combina ubicación, comodidad y posibilidades de inversión. La vivienda, situada en segunda línea de playa, se encuentra a tan solo un minuto caminando del famoso paseo de Las Canteras, uno de los entornos más privilegiados de la capital grancanaria. Esta cercanía al mar no solo asegura una calidad de vida inigualable, sino que también convierte el inmueble en una excelente opción para alquiler vacacional o como segunda residencia.

Interior de la vivienda / LP

El piso cuenta con 88 m² construidos, distribuidos en dos dormitorios, dos baños completos, un salón espacioso con balcón y una cocina amplia y totalmente amueblada. Su localización en una cuarta planta con ascensor garantiza luminosidad y tranquilidad, características muy valoradas por quienes buscan un hogar en una zona céntrica. Además, el inmueble está rodeado de cafeterías, terrazas y restaurantes, lo que permite disfrutar de la vida al aire libre durante todo el año.

Vivir en Guanarteme significa tener todo a mano: desde la playa hasta la zona comercial de Mesa y López o el centro comercial Las Arenas, ambos a pocos minutos caminando. Asimismo, la cercana plazoleta Farray es un punto de encuentro ideal para disfrutar del ambiente local. Todo esto convierte este piso en una oportunidad única para quienes desean combinar el estilo de vida urbano con la proximidad al mar.

Cocina del inmueble / LP

La inversión en viviendas en Las Palmas se ha mostrado especialmente rentable en los últimos años, y propiedades como esta son muy codiciadas por su ubicación estratégica. Tanto si se busca una residencia habitual como una propiedad destinada a alquiler turístico, esta vivienda cumple con todos los requisitos para convertirse en una compra segura y con potencial de revalorización a medio plazo.

El precio, de 274.700 €, refleja el atractivo de la zona y la calidad de la vivienda. Si estás buscando una oportunidad en uno de los barrios más demandados de Gran Canaria, este piso en Guanarteme representa una excelente opción.

