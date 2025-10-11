Casa tradicional en venta en el casco histórico de Agüimes por 158.000 euros

En el corazón del casco histórico de Agüimes, uno de los enclaves con mayor valor patrimonial de Gran Canaria, se encuentra esta casa tradicional en venta ubicada en la calle Sol nº 14. La vivienda combina el encanto de la arquitectura típica canaria con la oportunidad de adaptarla a las necesidades actuales de sus futuros propietarios.

Por un precio de 158.000 €, esta propiedad se presenta como una excelente opción de inversión, ya sea para crear un hogar con personalidad o desarrollar un proyecto turístico o cultural en un entorno histórico.

¿Buscas casa en Las Palmas de Gran Canaria? Más pisos y casas en Gran Canaria

Características principales de la vivienda

La casa cuenta con 100 m² construidos, distribuidos en una sola planta que ofrece múltiples posibilidades de reforma:

Cuatro habitaciones amplias y luminosas.

amplias y luminosas. Cocina independiente con espacio para comedor.

con espacio para comedor. Sala de estar con acceso a las diferentes estancias.

con acceso a las diferentes estancias. Baño completo .

. Cuarto en la azotea, ideal como trastero o para adaptar como estancia adicional.

La azotea transitable es otro de los puntos fuertes de la vivienda, ya que permite disfrutar de las vistas del casco histórico y el buen clima de Gran Canaria durante todo el año.

Ubicación privilegiada en un entorno histórico

Situada en pleno casco histórico de Agüimes, la propiedad se encuentra rodeada de calles empedradas, plazas con encanto y edificios de gran valor cultural.

La vivienda está a escasos pasos de:

Comercios y supermercados locales.

Centros culturales e históricos.

Paradas de transporte público.

Servicios esenciales como colegios, farmacias y centro de salud.

Además, se encuentra a solo 10 minutos del aeropuerto de Gran Canaria, lo que le otorga un atractivo adicional para aquellos interesados en destinarla a un proyecto de alojamiento rural o vacacional.

Un inmueble con potencial de reforma

La casa tradicional de Agüimes ofrece la posibilidad de realizar una reforma personalizada, respetando su arquitectura original o apostando por un diseño moderno que combine lo tradicional con lo contemporáneo.

Por su ubicación estratégica y su valor patrimonial, es una excelente oportunidad para inversores que deseen crear un proyecto turístico en una zona con creciente demanda de alojamientos rurales.

Precio

El precio de 158.000 euros no incluye los gastos derivados de la compraventa (notaría, registro e impuestos). La información facilitada puede estar sujeta a posibles errores u omisiones.

La propiedad cuenta con asesoramiento para la financiación, lo que facilita el acceso a quienes deseen adquirirla.